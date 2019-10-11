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Семья итальянца Анжело Станишиа подарила криворожскому Спасо-Преображенскому собору Украинской Православной Церкви частицу мощей святителя Иоанна Златоуста.

Фото: Криворожская епархия УПЦ

В Кривой рог святыню привезли из Рима 10 октября, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Криворожской епархии.

В епархиальное управление ковчежец с мощами доставила супруга Анжело Елена. После поклонения мощам, митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем поблагодарил семью Станишиа за их дар.

12 октября частица мощей святителя Иоанна Златоуста будет принесена в Спасо-Преображенский кафедральный собор Кривого Рога. Встреча святыни в 16.00.
ForUm

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