Семья итальянца Анжело Станишиа подарила криворожскому Спасо-Преображенскому собору Украинской Православной Церкви частицу мощей святителя Иоанна Златоуста.
Фото: Криворожская епархия УПЦ
В Кривой рог святыню привезли из Рима 10 октября, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Криворожской епархии.
В епархиальное управление ковчежец с мощами доставила супруга Анжело Елена. После поклонения мощам, митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем поблагодарил семью Станишиа за их дар.
12 октября частица мощей святителя Иоанна Златоуста будет принесена в Спасо-Преображенский кафедральный собор Кривого Рога. Встреча святыни в 16.00.
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