Преподобные отцы Киево-Печерской лавры являются примером того, как нужно любить Бога и ближнего.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом в день праздника Собора преподобных отцов Печерских, в Ближних пещерах почивающих, сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время проповеди в Успенском соборе обители.

«Преподобные отцы являются для нас примером во всем, они подвизались на этом месте, они здесь почивают своими нетленными мощами, они примирились с Творцом, они нашли Его на этом месте. Каждый из них встретился именно здесь с Небесным Отцом и стал счастливым. И они своими молитвами помогают нам встретить Бога и так же быть счастливыми», - сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший рассказал о подвиге преподобного Антония.

«Преподобный Антоний начал свой путь на Афоне и оттуда принес культуру монашеской жизни на Русь. Тут он основал нашу обитель, и от этой обители были основаны многие другие монастыри, которые находятся сейчас на нашей земле. Преподобный Антоний показал, как нужно любить Бога и как нужно любить ближнего. Для того, чтобы полюбить ближнего, нужно возлюбить Господа. Не бывает наоборот, что сначала ты полюбил ближнего, а потом Бога. Сначала человек возлюбит Всевышнего и от Него получает силу правильно любить своего ближнего, потому что иногда мы называем любовью то, что не является ею. Преподобный Антоний сам научился и нас научил, как мы в своей жизни должны любить Бога и ближнего. Если мы с вами будем исполнять Божественные законы и заповеди, то это значит, что мы любим Небесного Отца, если мы этого не исполняем - то не любим», - отметил он.

Митрополит Онуфрий сказал, что нужно делать, чтобы стать похожими на печерских отцов.

«Для того чтобы мы хоть немножко были похожи на преподобного Антония и отцов печерских, мы должны стараться любить нашего Творца. Любовь к Богу начинается с того, что мы терпим ближнего, себя самого, терпим то, что Господь нам попускает за грехи наши. Это первая ступень любви к Вседержителю. Человек становится на путь евангельских заповедей, он заставляет себя в жизни делать то, что Бог говорит ему делать, а не то, что он хочет и что ему нравится. И для того, чтобы не ошибиться, нам нужно научиться свою жизнь строить на евангельских заповедях. Тогда будет в нас такая жизнь, которая будет свидетельствовать о том, что мы любим Бога. Если мы будем любить Его, мы будем любить ближнего и с ближним у нас будет мир, согласие и понимание», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

За литургией были вознесены молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

По традиции в этот день в Киево-Печерской лавре во время всех богослужений возносятся заупокойные молитвы о всей почившей братии обители.

По окончании поздней литургии архиереи, священники, братия Киево-Печерской лавры и все молящиеся во главе с Предстоятелем прошли крестным ходом к Ближним пещерам. При входе в пещеры был совершен молебен.