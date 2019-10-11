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Лауреатом Нобелевской премии мира за 2019 год стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Об этом решении объявил в пятницу, 11 октября, Норвежский нобелевский комитет в Осло, сообщает УНИАН.

Эфиопский премьер был награжден «за усилия в достижении мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу разрешить пограничный конфликт с соседней Эритреей».

Кроме того, Абий Ахмед «инициировал важные реформы в Эфиопии, дающие многим гражданам надежду на лучшую жизнь и светлое будущее», отметил Норвежский нобелевский комитет.

По его мнению, именно сейчас усилия Ахмеда заслуживают признания и нуждаются в поддержке. Комитет выразил надежду, что Нобелевская премия мира «укрепит его в его важной работе во имя мира и примирения». Конфликт между Эритреей и Эфиопией продолжался с 1998 по 2000 годы, его жертвами стали десятки тысяч человек.


В 2018 году премьер-министр Эфиопии и президент Эритреи Исайяс Афеворки заключили мирный договор и договорились сотрудничать в нескольких сферах, в том числе в экономической.

Премия мира - предпоследняя в нобелевском цикле и единственная, которую объявляют не в Стокгольме, а в Осло. Лауреатов в последней номинации - экономике - назовут 14 октября. Торжественная церемония вручений Нобелевских премий пройдет 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.
 
ForUm

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