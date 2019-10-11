Вчера, 10 октября, в селе Ольшана Ичнянского района Черниговской области водитель автомобиля Volkswagen Т4 не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом марки I-VAN сообщением Ичня-Прилуки, в котором находились 23 пассажира, сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской обороны Черниговской ОГА.

В результате происшествия 10 пассажиров получили травмы, из которых пятеро госпитализированы в Ичнянскую районную больницу, а пятеро – направлены на амбулаторное лечение.