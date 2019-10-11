Сильным является человек, который исполняет заповеди Бога.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе программы «Слово Предстоятеля», опубликованном на официальной странице телеканала «Интер» в Фейсбук.

«Человек, который мстит, который дает место своему гневу, является слабым. Тот человек, который прощает ближнему, который делает жертвенное добро - человек сильный, потому что он, как учит Бог, выполняет сильные заповеди сильного Бога. И в таких людях утверждается мир», - рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Он подчеркнул, что «мир существует на любви, он утверждается на любви. Пока есть любовь - до тех пор и будет существовать мир».

Новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет в субботу, 12 октября в 06.00, на «Интере».