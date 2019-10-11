За период с 21 июля, когда на Донбассе вступил в силу очередной режим тишины, и до конца сентября в результате обстрелов российских вооруженных формирований погибли 26 украинских воинов, еще 75 военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 10 октября, в Вене, передает Укринформ.

«Со времени очередной договоренности о прекращении огня, которая вступила в силу 21 июля, и до конца сентября в результате вооруженных провокаций со стороны российских вооруженных формирований на Донбассе погибли 26 украинских военнослужащих, еще 75 получили ранения», - заявил он.

Украинский дипломат указал на то, что отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ также подтверждают растущее количество нарушений режима прекращения огня, а также использование запрещенного Минскими договоренностями вооружения, преимущественно в оккупированных Россией частях Донбасса. «Это свидетельствует об устойчивой неспособности России выполнять собственные обязательства относительно касающихся безопасности положений Минских соглашений», - добавил Цимбалюк.

Напомним, 17 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в ночь с 21 на 22 июля по киевскому времени.