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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что вскоре будет назначен посол Украины в Соединенных Штатах Америки. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, 10 октября, сообщает УНИАН.

«Человек избран. Человек - с опытом. Человек - дипломат, который знает очень хорошо США. Я думаю, будет назначен в ближайшее время», - сказал Зеленский.

Напомним, 23 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что согласовал с президентом  кандидатуры около 20 новых руководителей иностранных миссий. 
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