Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что согласовал с президентом Владимиром Зеленским кандидатуры около 20 новых руководителей иностранных миссий. Об этом глава он заявил в интервью Громадському.

«Действительно есть определенный дефицит назначенных послов. Это нормальный процесс: при смене главы государства меняется дипломатический корпус. Процесс этот долгий хотя бы потому, что стране необходимо значительное время на соглашение о назначении конкретного человека в конкретной стране. Процесс с нашей стороны по большей части завершен. Президенту Зеленскому доведено предложение министра по 20 новым руководителям иностранных миссий, они согласованы с ним. Мы отправляем сейчас странам, чтобы они определились. Если они их устраивают, начинается процесс оформления», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что против согласования Офисом президента советников послов и руководителей структурных подразделений МИД.

«Я об этом говорил с президентом Зеленским, и я настаиваю, что это моя ответственность, и я несу полную ответственность. Если президент Зеленский считает, что мое решение неправильное, я готов освободить эту должность, но я считаю, что он должен мне доверить. Ему есть чем заниматься, кроме согласования назначения советников, которых несколько сотен по всему миру», - сказал министр.