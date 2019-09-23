также в разделеПолитика
Зеленский подписал закон о господдержке кинематографии 10
Зеленский и Трамп проведут часовую встречу 27
Зеленский назначил Богдану еще оду заместительницу 26
Зеленский призвал украинцев сообщать о фактах коррупции НАБУ 16
Пристайко уверяет, что Трамп не давил на Зеленского 25
У Зеленского предлагают альтернативу Будапештскому меморандуму 33
Медведчук: Я не хочу быть объектом экспериментов Зеленского по управлению государством 55
Зеленский подписал закон об импичменте президента 19
У Зеленского заявляют, что не допустят федерализации Украины 73
В Конгрессе допускают импичмент Трампа из-за возможного давления на Зеленского 32
Трамп призвал ЕС выделять больше денег Украине 28
Трамп допустил обнародование стенограммы телефонного разговора с Зеленским 50
Помпео: Именно Трамп решил предоставить Украине военную помощь 29
Порошенко оценил «Роттердам+»: Формула лучше, чем ручное определение цены 40
Украина и Турция будут взаимно признавать водительские права 34
Порошенко пошутил, что уже собирает петицию, когда провести путч 38
Украина попросила Турцию выдать 90 человек 75
В России отвергают возможность прямой войны с Украиной 141

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что согласовал с президентом Владимиром Зеленским кандидатуры около 20 новых руководителей иностранных миссий. Об этом глава он заявил в интервью Громадському.

«Действительно есть определенный дефицит назначенных послов. Это нормальный процесс: при смене главы государства меняется дипломатический корпус. Процесс этот долгий хотя бы потому, что стране необходимо значительное время на соглашение о назначении конкретного человека в конкретной стране. Процесс с нашей стороны по большей части завершен. Президенту Зеленскому доведено предложение министра по 20 новым руководителям иностранных миссий, они согласованы с ним. Мы отправляем сейчас странам, чтобы они определились. Если они их устраивают, начинается процесс оформления», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что против согласования Офисом президента советников послов и руководителей структурных подразделений МИД. 

«Я об этом говорил с президентом Зеленским, и я настаиваю, что это моя ответственность, и я несу полную ответственность. Если президент Зеленский считает, что мое решение неправильное, я готов освободить эту должность, но я считаю, что он должен мне доверить. Ему есть чем заниматься, кроме согласования назначения советников, которых несколько сотен по всему миру», - сказал министр.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
718 грн.
19
Теги