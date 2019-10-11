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После полуночи в Киеве завершился пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.

Он начался 10 октября в 10:00 и продлился 14 часов, установив рекорд по продолжительности. Бывший рекорд принадлежал президенту Беларуси Александру Лукашенко, который общался с журналистами 7 часов 21 минуту.  

На мероприятие было аккредитовано около 300 представителей отечественных и иностранных СМИ.

«14 часов общения с прессой. Триста журналистов. Говорят, что более 500 вопросов. Это были вопросы, касающиеся главного. Ответил на все. На некоторые, вероятно, не так, как кому-то хотелось бы. Но откровенно и искренне. Честно - устал. Но благодарен журналистам и всем зрителям, которые меня поддерживали. И это мы также сделали вместе», – написал на своей станице в Facebook Зеленский.
ForUm

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