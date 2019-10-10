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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что руководитель Офиса главы государства Андрей Богдан уволится со своей должности по собственному желанию в случае нарушения им закона.

Об этом Зеленский заявил в рамках пресс-марафона 10 октября, сообщает Укринформ.

«Он сам уволится. Если нарушит закон», - отметил Зеленский, отвечая на вопрос, уволит ли он Богдана в случае, если журналисты докажут нарушение им законодательства.

При этом Президент призвал определиться, по какому принципу стоит увольнять работников.

«Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское и международное законодательство. Мне нужны эти мощные люди. У меня их не так много. Сейчас очень сложный период в моей команде», - сказал глава государства.

Вместе с тем Зеленский добавил, что сегодня Богдану «очень сложно», потому что «на него идет влияние, начиная с господина Коломойского, что он там с ним, что он решает его проблемы». Президент отметил, что доказательств этого нет, но глава его офиса, однако, был «очернен им вопросом», хотя был адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

«Это прошлая жизнь. Сейчас он (Богдан - Ред.) работает на государство. Он профессиональный и мощный человек», - заявил Зеленский.

 
ForUm

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