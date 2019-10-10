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Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский отзывает законопроект №2208, которым предлагалось ввести новый налог на обмен валюты в наличной форме.

«Я провёл опрос среди своих подписчиков (часть из которых является нашими избирателями) по поводу введения 1% сбора при покупке наличной валюты. В результате опроса отзываю соответствующий законопроект 2208», - написал Дубинский на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Дубинский внес в Верховную Раду проект закона №2208, которым предлагалось ввести новый налог на обмен валюты в наличной форме, который будет направляться на развитие спорта.
ForUm

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