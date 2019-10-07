Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский внес в Верховную Раду проект закона №2208, которым предлагается ввести новый налог на обмен валюты в наличной форме, который будет направляться на развитие спорта, сообщает LIGA.net.

«После упрощения осуществления валютно-обменных операций в феврале 2019 отдельные банки ввели онлайн покупки иностранной валюты. Поэтому введение сбора на развитие спорта с операций по покупке иностранной валюты в наличной форме будут стимулировать граждан и субъектов хозяйствования осуществлять операции по продаже и/или покупке иностранных валют в онлайн режиме в безналичной форме без посещения финансовых учреждений, их структурных подразделений и пунктов обмена валют», - говорит в пояснительной записке.

Также, по мнению Дубинского, этот налог станет дополнительным стимулом для банков создать условия своим клиентам для обмена валют в онлайн режиме.