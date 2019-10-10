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В Волынской области суд отменил постановление следователя о прекращении производства по факту избиения несовершеннолетнего сына священника.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, 7 октября в Луцком районном суде Волынской области было рассмотрено дело по жалобе протоиерея Владимира Мелес о закрытии уголовного производства и прекращении расследования об избиении несовершеннолетнего сына священника в селе Садов, Луцкого района.

31 марта четверо агрессивно настроенных людей на спортплощадке местной школы избили 16-летнего Василия, сына протоиерея Владимира Мелеса. Три человека держали парня, а один планомерно наносил удары руками и ногами в район головы и туловища.

Суд установил, что следователем при закрытии уголовного дела не был соблюден процессуальный порядок, в частности не было проведено одновременных допросов с целью устранения разногласий в показаниях свидетелей.

Расследование уголовного дела возобновлено, суд обязал правоохранителей подробно опросить свидетелей.
ForUm

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