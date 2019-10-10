Редакция программы «Схемы: коррупция в деталях» отвергает обвинения президента Владимира Зеленского в том, что журналист Сергей Андрушко вел себя неэтично и «бросался» на кого-то.

Об этом сообщила главный редактор программы Наталья Седлецкая.

«Наша редакция отвергает обвинения Владимира Зеленского, что журналист SСергей Андрушко вел себя неэтично и «бросался» на кого-то. Подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью – видео инцидента мы сразу опубликовали в полном объеме, чтобы в этом можно было легко убедиться. Подобные обвинения Зеленского - это ничто иное, как попытка хоть как-то оправдать непрофессиональные и незаконные действия своей подчиненной», - написала она в Facebook.

«Кроме того, обсуждать инцидент в русле противопоставления «здорового мужика» против «девочки» (цитата) - это снижать уровень дискуссии, и манипулировать на теме гендера, очевидно звучит унизительно для обеих сторон», - подчеркнула Седлецкая.

Хотя дискуссия совсем о другом - о том, имеет ли право пресс-секретарь президента с применением физической силы изолировать журналистов от президента, когда они пытаются поставить свои зачастую острые и неудобные, но общественно важные вопросы главе государства.

Более того, подчеркнула Седлецкая, бессознательно или намеренно, президент поднял тему поведения Мендель в случае с одним журналистом. Хотя известно, что такие действия с ее стороны - систематические, о чем заявили представители целого ряда изданий.

«Несмотря на это, мы приветствуем, что хотя и после череды безосновательных обвинений, Зеленский наконец таки вышел на конструктив, заявив следующее: «Я ей должен сказать: так нельзя? Да. Еще раз так будет - мы разойдемся». Мы рады, что президент наконец публично дал этот сигнал госпоже Юлии», - резюмировала журналист.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский оправдывает поведение своего пресс-секретаря Юлии Мендель, которая не позволила журналисту «Схем» Сергею Андрушко подойти к нему.