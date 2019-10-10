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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы Православная Церковь отметит 14 октября.

Фото: Ютуб

Фильм «Покров» из документального цикла «Праздники» доступен для онлайн-просмотра, сообщает «Фома».

«Праздник Покрова Пресвятой Богородицы был установлен около 930 года. Удивительно, что в Греции он не получил широкого распространения, а на Руси стал одним из наиболее почитаемых», – отмечают создатели фильма.

На Русь праздник был принесен в XII веке.

«Праздник Покрова напоминает верующим о том, что за реальностью видимого мира есть реальность мира горнего, которую Господь открывает своим избранникам. В церковном богослужении участвует и весь невидимый мир, включая усопших, святых, Матерь Божию и ангелов», – добавляют создатели картины.

Фильм «Покров» является частью документального цикла «Праздники», рассказывающего о важнейших событиях годового круга христианского календаря.

Этот просветительский образовательный проект производится студией «Неофит» по заказу благотворительного фонда имени святителя Григория Богослова. Режиссер картины – Мария Гусева.
ForUm

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