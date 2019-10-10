Вице-президент США Майк Пенс заявил, что работает над обнародованием расшифровки стенограммы его телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает американское издание Politico, Пенс ушел от прямого ответа на вопрос, знал ли он о каких-либо шагах или намерениях администрации президента Дональда Трампа просить Зеленского провести расследование относительно семьи Байдена.

Как известно, бывший вице-президент США Джо Байден является одним из главных претендентов на выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии в 2020 году.

Пенс заявил, что не против обнародования его разговоров с президентом Украины даже в нынешней ситуации, когда против Трампа инициировано расследование в рамках процедуры импичмента в связи с его комментариями, сделанными во время разговора с украинским лидером, передает УНИАН.

«У меня нет возражений по этому поводу», - заявил Пенс относительно обнародования стенограммы его телефонных разговоров. «И мы обсуждаем это с юридическим консультантом Белого дома», - добавил он. Пенс сказал, что никогда не обсуждал тему семьи Байдена с Зеленским. В то же время, на вопрос о том, знал ли он, как сотрудник Администрации Трампа, о намерении президента США, Пенс сказал: «Могу лишь вам сказать, что все наши внутренние дискуссии между президентом и нашей командой, и наши контакты, и моего офиса с Украиной, сосредоточены исключительно на более широких вопросах отсутствия европейской поддержки и коррупции».

Осенью в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшихся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. СМИ также утверждали, что Трамп, чтобы получить от Зеленского желаемое, задерживал выделение Украине материальной помощи и не давал согласие на организацию официального визита украинского президента в США. В итоге США выделили Украине обещанную помощь, а Зеленский Вашингтон пока не посетил, но зато провел переговоры с Трампом в Нью-Йорке.

Расследование, по утверждению СМИ, должно было коснуться роли Байдена в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование в отношении украинской нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена - Хантер. Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы по деятельности компании и Хантеру Байдену.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США на фоне скандала, вызванного СМИ, опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского, чтобы украинский президент начал расследование. Информатор заявляет, что об этом ему рассказали несколько сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на информацию о том, что Джо Байден помешал расследованию в отношении своего сына, однако в этой стенограмме Трамп не ставит Зеленскому никаких условий.

Видную роль в «украинском деле» сыграл личный адвокат Трампа Руди Джулиани, утверждают СМИ. Сам Джулиани заявлял, что он действительно обсуждал с украинскими чиновниками вопрос расследования, но действовал как частное лицо. Затем он признал, что организовать встречу с украинской стороной ему помог спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. В результате Волкера вызвали в Конгресс, где он дал показания по «украинскому скандалу», а американские СМИ в конце сентября сообщили, что Волкер подал в отставку.

В результате «украинского скандала» демократы в Палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.