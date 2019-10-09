также в разделеОбщество
ВАСУ обязал НАБУ открыть дело в отношении Кличко 10
Гончарук прокомментировал скандальное видео с Миловановым 41
В Украине будут судить «самооборонровца Крыма», ехавшего за безвизом 27
Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в район разведения сил 21
Кабмин уволил главу Украэроруха 29
Кабмин уволил Ляпину с должности главы Госрегуляторслужбы 40
Труба рассказал, почему ГБР не открывает дела против Портнова 41
В Нидерландах назначили судей по делу MH17 44
Полиция пропустила добровольцев в Золотое 239
ГБР объявило в розыск Жеваго 33
Труба: ГПУ два года моделировала уголовное дело в пользу Пашинского 36
В «Оппозиционной платформе – За жизнь» требуют расследовать коррупционные действия Ткаченко в вопросе приватизации Одесской киностудии 82
НАПК направило в суд админпротоколы в отношении Маркаровой 25
Кабмин начал работу по отмене трудовых книжек 92
В Эстонии отказались принимать мигрантов из-за «проблем с украинцами» 40
НАБУ просят проверить, почему элементы украинских паспортов принадлежат эстонской компании 36
При разведении сил в «серую зону» могут попасть подконтрольные Украине территории 49
В Виннице суд арестовал американца, который воевал против боевиков на Донбассе 100

Вчера, 8 октября, в пункте пропуска «Жуляны» (аэропорт «Киев») гражданка РФ, пассажирка рейса из Беларуси обратилась к пограничникам с просьбой о получении статуса беженца, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Гражданка России сообщила, что дома ее преследуют за профессиональную деятельность.

По словам женщины, она имеет доказательства участия российских госслужащих в рейдерском захвате предприятия, где она раньше работала. После попыток обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы, женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, от которых она решила бежать за границу.

Пограничники разъяснили россиянке порядка обращения за защитой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
4450 грн.
22
Теги