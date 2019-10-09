Вчера, 8 октября, в пункте пропуска «Жуляны» (аэропорт «Киев») гражданка РФ, пассажирка рейса из Беларуси обратилась к пограничникам с просьбой о получении статуса беженца, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Гражданка России сообщила, что дома ее преследуют за профессиональную деятельность.
По словам женщины, она имеет доказательства участия российских госслужащих в рейдерском захвате предприятия, где она раньше работала. После попыток обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы, женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, от которых она решила бежать за границу.
Пограничники разъяснили россиянке порядка обращения за защитой.
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