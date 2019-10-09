Винницкий апелляционный суд арестовал на 60 суток гражданина США, бывшего американского военнослужащего Крейга Ленга, который в 2015 году приехал в Украину, чтобы воевать против боевиков на Донбассе, сообщает Радио Свобода.

Суд отменил решение предыдущей инстанции, по которому американец находился под домашним арестом. 8 октября суд огласил лишь резолютивную часть решения. Судья объявил, что решение не может быть обжаловано в кассационной инстанции.

Адвокат Ленга Дмитрий Моргун назвал решение суда несправедливым. «Нас не услышали, не услышали наши утверждения о нарушении международных договоров, об отсутствии запроса на экстрадиционную проверку ... Мы не имеем права обжаловать это решение в кассационной инстанции, хотя попробуем», - сказал защитник.

По словам Моргуна, его подзащитный выполнял все требования суда первой инстанции относительно домашнего ареста.

Представитель прокуратуры, ходатайство которой удовлетворил суд, решение не комментировал.

Ленг - бывший американский военный. Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину впервые попал в 2015-м. Присоединился к «Правому сектору». С добровольцами на фронте он провел больше года.

Когда появилась легальная возможность, Ленг вместе с бойцами «Грузинского легиона» подписал контракт с ВСУ (после изменений законодательства в апреле 2016 первые иностранцы получили украинские военные билеты). Служил на передовой в районе Светлодарской дуги. Через несколько месяцев военный прекратил службу в ВСУ.

В сентябре 2019-го в городском суде Винницы прокурор ходатайствовал об аресте Крейга Ленга для возможной дальнейшей экстрадиции военного на территорию США, но суд поместил американца под домашний арест. Выяснилось, что он объявлен в международный розыск. В украинской прокуратуре заявили, что уже получили запрос от правоохранительных органов США об экстрадиции американца.

Согласно опубликованным материалам уголовного дела, Ленга подозревают в том, что он вместе с соратником разместил в интернете объявление о продаже нескольких единиц оружия. В апреле 2018-го на предложение откликнулась пожилая пара. Операцию договорились провести в небольшом городке во Флориде. После того, как супруги прибыли в условленное место, Лене с другом, по версии следствия, застрелили покупателей. Правоохранители предполагают, убийство произошло с целью грабежа. С собой у погибших было три тысячи долларов.

Как сообщил корреспондент Радио Свобода Крис Миллер, по данным ФБР, им нужны были эти три тысячи долларов для того, чтобы оплатить поездку в Венесуэлу, где они планировали принять участие в боевых действиях на стороне сил, которые противостоят правительству страны.

Во время суда в Виннице журналисты спросили самого Ленга об обвинениях, которые звучат в его адрес. «Нет. Мне нечего сказать », - отметил он.

Однако, по словам адвоката, американец отвергает инкриминируемые ему обвинения.

По словам Моргуна, Украина не должна выдавать Ленга властям США, поскольку там ему может грозить смертная казнь.