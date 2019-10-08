В Кремле считают урегулирование конфликта на Донбассе гораздо более важной задачей, чем определение роли Москвы в нем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, сказавшего на международном форуме «Минский диалог»: «Не надо после меня говорить, что это [ситуация на юго-востоке Украины] не конфликт России и Украины».

«Не важно, кто кого кем считает, важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов», - приводит слова Пескова ТАСС.

«Главное - важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему», - заявил он.

Представитель Кремля также напомнил, что в Москве не согласны с мнением о том, что Россия является участницей этого конфликта.

Как сообщает Белта, Лукашенко заявил, что «мы готовы как близкие и родные люди сыграть ту роль, которая ими будет определена.

«Мы не можем стоять в стороне. Это и наша Украина. Беларусь, Россия, Украина - это что-то единое. Не хочу сказать «один народ» - это кого-то бесит. А фактически - один народ. И мы воюем, не можем разобраться», - заявил Лукашенко.