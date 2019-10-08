Сегодня около 03:00 в «Единый центр 102» полиции Херсонской области позвонил житель села Малокаховка и сообщил, что горит соседский дом. На месте происшествия полицейские установили, что в доме живут супруги, которые работают судьями, сообщает пресс-служба облглавка.

В течение двух часов сотрудники ГосЧС ликвидировали пожар. Никто из хозяев не пострадал.

Предварительно установлено, что пожар возник в результате поджога - на месте были обнаружены бутылки с остатками легковоспламеняющегося вещества. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.378 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи, народного заседателя или присяжного».

Основной версией следствия является совершение преступления в связи со служебной деятельностью пострадавших. Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению причастных к совершению преступления. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.