Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту растраты средств госбюджета Украины в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны на общую сумму более 58 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба САП.

В указанном производстве обвиняются бывший заместитель министра, директор и работник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, чиновник Департамента внутреннего аудита Минобороны, представитель ООО «Трейд Коммодити» в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины, также реальный конечный владелец ООО «Трейд Коммодити» - в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Расследованием, которое проводили детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП, установлено, что вышеуказанные лица в 2016 году без предусмотренных законом оснований, путем подготовки и подписания дополнительных соглашений к договорам поставки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны, организовали повышение цен на нефтепродукты, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 58 126 559,92 грн.

Напомним, НАБУ расследует обстоятельства тендера Минобороны от апреля-мая 2016 г. на закупку более 70 тыс. т нефтепродуктов. Основной объем топлива по этому тендеру поставляла компания «Трейд Коммодити».

16 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали фактического владельца коммерческого предприятия «Трейд Коммодити» Владимира Трофименко по подозрению в растрате средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах при закупке топлива для Министерства обороны.

11 октября 2017 НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем чиновникам Минобороны, в том числе и заместителю министра.

Соломенский суд Киева отправил под домашний арест замминистра обороны Игоря Павловского и главу Департамента госзакупок ведомства Владимира Гулевича под домашний арест.