На австрийском курорте Кицбюэль 25-летний мужчина убил свою бывшую девушку, ее семью и ее нового парня.

Об этом сообщает АР.

Мужчина пришел в полицию и признался в пяти убийствах. По информации полиции, подозреваемый пошел к семейному дому своей бывшей девушки в четыре утра. При нем был пистолет.

Сначала он застрелил отца, когда тот открыл дверь, а затем застрелил брата своей бывшей девушки в его спальне. После убийства ее матери он залез через балкон в комнату своей бывшей девушки и убил 19-летнюю и ее нового 24-летнего парня.

Напомним, в американском штате Канзас мужчина расстрелял в баре группу людей и убежал, четверо пострадавших погибли.