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Украинский боксер Сергей Деревянченко в равном бою проиграл казахстанцу Геннадию Головкину титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

Уже в первом раунде украинец оказался в нокдауне, а во втором получил болезненное рассечение над правым глазом, но сумел отреагировать своей активностью на ринге.

Тем самым Деревянченко навязал Головкину равную борьбу, в которой умело отвечал сериями ударов на выпады фаворита поединка.

В итоге свой рассечение у глаза и гематому получил и представитель Казахстана. Исход равной борьбы определили судьи: 114−113, 115−112 и 115−112 — в пользу Головкина.
ForUm

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