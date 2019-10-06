Украинский боксер Сергей Деревянченко в равном бою проиграл казахстанцу Геннадию Головкину титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.
Тем самым Деревянченко навязал Головкину равную борьбу, в которой умело отвечал сериями ударов на выпады фаворита поединка.
В итоге свой рассечение у глаза и гематому получил и представитель Казахстана. Исход равной борьбы определили судьи: 114−113, 115−112 и 115−112 — в пользу Головкина.
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