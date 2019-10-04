Министерство образования и науки проведет аудит сети высших учебных заведений, перемещенных с временно оккупированных территорий Украины. Об этом на брифинге заявила министр образования и науки Анна Новосад, сообщает Укринформ.

«Для нас актуален аудит сети перемещенных высших учебных заведений. Прошло 5 лет с момента, как началось перемещение этих учреждений. И мы можем констатировать, что не во всех этих заведениях действительно хорошее качество образования. Возможно, пришло время подумать, какие из них мы можем дальше объединить, для того, чтобы качество образования, которое там предоставляется, возросло. Дополнительно к изменению финансирования (высших учебных заведений. - Ред.) мы должны пересмотреть сеть перемещенных высших учебных заведений», - сказала Новосад.

Она добавила, что в процессе изменения финансирования УВО, которое предусматривает распределение бюджетных средств по формуле, для перемещенных вузов обязательно будут учитываться специфические условия, в которых они работают.

Как сообщалось, в Украине из-за российской агрессии на Донбассе были перемещены в разные города 10 университетов из Донецкой области и 7 университетов из Луганской области. Также из Крыма в Киев был перемещен Таврический национальный университет им. Вернадского.