Украинские и белорусские предприятия подписали контракты на более чем полмиллиарда долларов, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

Как отмечается, контракты были подписаны по итогам заседания Украинско-Белорусского консультативного совета делового сотрудничества.

«Беларусь - очень важный торговый партнер Украины. По объемам взаимной торговли в первом полугодии этого года она занимает пятое место среди всех стран мира (после Китая, России, Германии и Польши)», - сказал Геннадий Чижиков, президент ТПП Украины.

«Для нас очень важно, чтобы Украина и Беларусь наладили тесное торговое сотрудничество и восстановили объемы товарооборота. В планах на этот год - цифра не менее 8 млрд долларов», - сказал он.