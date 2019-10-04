также в разделеЭкономика
Трехсторонние переговоры по газу состоятся 28 октября 15
Правительство и НБУ подписали меморандум о взаимодействии 24
Рада приняла закон для борьбы с рейдерством 27
Россия заявляет о готовности воспользоваться поправкой Геруса и начать поставки электроэнергии в Украину со стороны оккупированного Крыма 161
Криклий уверяет, что Укрпочту и Укрзализныцю не продадут 22
Парламент принял закон о концессиях 62
ВР разблокировала подписание закона об электронном чеке 93
Назначен новый руководитель Укравтодора 27
НБУ начал продавать доллары для поддержки курса гривни 29
Украина на 44% увеличила импорт газа 92
В РФ подтвердили, что Украина возобновила импорт электроэнергии 56
StateWatch: Новая концессия требует пересмотра государством старых договоров аренды с олигархами 55
Рада отменила список не подлежащих приватизации предприятий 23
Курс гривни резко упал 67
Кравцов анонсировал кадровый «джихад» в Укрзализныце 43
Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ 73
Штрафы для «евробляхеров» отложили до 2020 года 21
Кабмин сократил количество таможен до 16 46

Украинские и белорусские предприятия подписали контракты на более чем полмиллиарда долларов, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

Как отмечается, контракты были подписаны по итогам заседания Украинско-Белорусского консультативного совета делового сотрудничества.

«Беларусь - очень важный торговый партнер Украины. По объемам взаимной торговли в первом полугодии этого года она занимает пятое место среди всех стран мира (после Китая, России, Германии и Польши)», - сказал Геннадий Чижиков, президент ТПП Украины.

«Для нас очень важно, чтобы Украина и Беларусь наладили тесное торговое сотрудничество и восстановили объемы товарооборота. В планах на этот год - цифра не менее 8 млрд долларов», - сказал он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2648 грн.
15
Теги