Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает «безумным» решение о задержке военной помощи для Украины.

Об этом свидетельствуют сообщения, опубликованные следователями Палаты представителей после интервью с бывшим спецпосланником США по вопросам Украины Куртом Волкером, сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

«Как я уже говорил по телефону, я считаю безумным задерживать помощь по безопасности (Украине, — ред.) за помощь в политической кампании», - написал Тейлор 9 сентября Волкеру и послу США в Европейском Союзе Гордону Сондленду.

Сондленд в ответ дал понять, что ставит под сомнение существование какого-то прямого соглашения: «Президент занимает четкую позицию: никакой «услуги за услугу» нет». Позже Сондленд предложил перейти к телефонному разговору, а не продолжать переписку.

Он отметил, что «президент (Трамп - ред.) пытается оценить, действительно ли Украина стремится к прозрачности и реформ, которые обещал президент Зеленский во время своей кампании».

Как сообщалось, бывший специальный посланник США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер дал показания в Конгрессе США по делу об импичменте президента Дональда Трампа.