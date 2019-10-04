Следователи Государственного бюро расследований задержали инспектора патрульной полиции Фастовского отделения полиции Главного управления Нацполиции Киевской области во время получения неправомерной выгоды от водителя.
Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Бюро, полицейский требовал от водителя 14 тыс. гривен за непривлечение к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Полицейского задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении очередной части неправомерной выгоды.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
В случае доказательства вины прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.
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