В Украину прибыла руководитель Бюро Государственного департамента США по вопросам конфликтов и стабилизации Дениз Натали.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства США в Украине в Facebook.

«Мы рады приветствовать в Киеве руководительницу Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали, которая прибыла, чтобы пообщаться с украинскими и международными партнерами по конфликту на Донбассе и поддержке ветеранов», - говорится в сообщении.

Дениз Натали начала свой визит в Киев, посетив Майдан и почтя память Небесной Сотни.