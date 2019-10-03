29 октября 2019 в соответствии с постановлением Кабмина вступает в силу порядок пересечения линии разграничения на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях.

Поэтому, сообщает Госпогранслужба, в общем порядке гражданам Украины для пересечения линии разграничения необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение физического лица.

Относительно соотечественников, не достигших 16-летнего возраста, то им при пересечении линии разграничения необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины или проездной документ ребенка. В то же время отметим, что миграционная служба Украины уже не выдает проездной документ ребенка, но те, кто получил его раньше, могут этим документом без боязни пользоваться до окончания срока его действия.

Вместе с тем следует отметить, что уехать из ВОТ могут и граждане Украины, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины, но им необходимо предъявить свидетельство о рождении или любой другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. Также могут выехать из ВОТ и граждане Украины, которые родились на ВОТ, а потому не получили свидетельство о рождении украинского образца. Уезжать из ВОТ они должны с сопровождающим лицом и за его паспортному документу, а также документам, подтверждающим факт их рождения.

Кроме того, пропуск наших соотечественников, выехавших из ВОТ для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, будет осуществляться при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением ГМС.

К тому же нашим соотечественникам стоит учесть, что пропуск на ВОТ граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей или других документов, предусмотренных постановлением Кабмина от 27 января 1995 № 57.

Нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на ВОТ в сопровождении родителя, с которым осуществил выезд.

С целью обеспечения права граждан Украины на образование предоставлена ​​возможность въезда на ВОТ и выезда из нее граждан Украины в возрасте от 14 до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, без сопровождения родителей (усыновителей) (одного из родителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей, проживающих на ВОТ, - при предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, и наличия документа, подтверждающего обучение в учебном заведении на контрольной территории страны.

Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения фактически остался без изменений.

Госпогранслужба обращается ко всем путешествующих с просьбой детально ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения и обязательно оформлять для детей паспорта Украины или загранпаспорта, чтобы при пересечении линии разграничения не возникало проблемных вопросов.

В то же время просим учесть, что на ТОТ Луганской области среди местных жителей боевики запускают фейки якобы украинские пограничники вообще не будут выпускать детей до 16 лет при наличии свидетельства о рождении.