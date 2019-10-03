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Одно из крупнейших предприятий промышленного комплекса в Украине – Днепровский меткомбинат (ДМК) в г. Каменское вынужден временно приостановить часть основных производственных мощностей.  

Как сообщает пресс-служба предприятия, это связано с кризисом на рынке металлопродукции.

«В условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств Днепровский меткомбинат вынужден временно приостановить часть основных производственных мощностей», - говорится в сообщении.

С целью сокращения текущих расходов комбината, а также сохранения рабочих мест администрацией предприятия принято решение не вводить в работу остановленные ранее на ремонт ДП-9, ГП-12 – в доменном цехе, кислородный конвертор №1, МНЛЗ-3 - в конвертерном. Персонал, обслуживающий данные производственные участки, частично переходит на вспомогательные работы, частично выводится в простой.

Публичное акционерное общество «Днепровский металлургический комбинат» - одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины, специализируется на производстве чугуна, стали, проката. Предприятие основано в 1889 году. На комбинате работает около 9500 человек.
ForUm

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