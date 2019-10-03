также в разделеПолитика
Сенцов раскритиковал ПАСЕ за возвращение РФ 9
Порошенко: Слова Burisma и «сын Байдена» я никогда ни с кем не произносил 14
Bloomberg: Волкер убеждал Трампа, что Зеленский – ненадежный союзник 21
Журавлев: У Медведчука наиболее понятный взгляд на то, что делать дальше 29
Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК 18
Зеленский назначил нового секретаря СНБО 128
Медведчук: Из-за политики Зеленского свобода слова в Украине получает серьезные потери 42
Безсмертный готов опубликовать документы о переговорах в Минске 23
Fox News: Шокин заявлял, что прекратил расследование против Burisma из-за США 37
Яременко: Зеленский не будет отчитываться о переговорах с Путиным 51
Европейский совет по международным отношениям: Партия Медведчука показала бы лучший результат на выборах, если бы не препятствие «клоунов» Порошенко 81
Порошенко в очередной раз не явился на допрос ГБР 20
WP: Трамп неоднократно использовал Пенса для давления на Зеленского 55
Сенатор: Из стенограммы разговора Трампа с Зеленским вырезали 20 минут записи 38
Великобритания прокомментировала согласование «формулы Штайнмайера» 96
Трамп заявил, что блокировал помощь Украине из-за коррупции 73
Медведчук: Если Зеленский пойдет на уступки радикалам, никакого мира в Украине не будет 61
Меркель: Встреча «нормандской четверки» состоится в Париже 79

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что в Госдепартаменте США посоветовали ему избегать руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана, а также других близких ему людей. Об этом сообщил журналист Роджер Солленбергер, который предоставил записанное им интервью изданию BuzzFeed News, передает 112 Украина.

Вместо этого, как утверждает бывший мэр Нью-Йорка, государство предпочло, чтобы он встретился с советником Зеленского Андреем Ермаком.

По словам Джулиани, Ермака в Госдепе назвали «настоящим юристом, в отличие от Богдана, который - «решала», и сказали, что «Ермак - нормальный, Богдан - нет».

Джулиани уверяет, что на встрече с Ермаком передал поэтому «озабоченность» администрации США тем, что Богдан занимает такую должность при президенте Украины и может «негативно» влиять на Зеленского.

«Я сказал: «Вы знаете, у вас рядом такой парень, который не принесет добра вам и вашей стране. Я просто дал ему совет», - сказал Джулиани о беседе с Ермаком.

При этом соратник Трампа говорит, что «уверен, это был Курт Волкер», отвечая на вопрос, кто именно в Госдепе дал ему рекомендацию избегать контактов с Богданом. Но тут же добавил, что точно не помнит, был это спецпредставитель Госдепа по Украине или кто-то другой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2648 грн.
20
Теги