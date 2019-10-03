Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что в Госдепартаменте США посоветовали ему избегать руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана, а также других близких ему людей. Об этом сообщил журналист Роджер Солленбергер, который предоставил записанное им интервью изданию BuzzFeed News, передает 112 Украина.

Вместо этого, как утверждает бывший мэр Нью-Йорка, государство предпочло, чтобы он встретился с советником Зеленского Андреем Ермаком.

По словам Джулиани, Ермака в Госдепе назвали «настоящим юристом, в отличие от Богдана, который - «решала», и сказали, что «Ермак - нормальный, Богдан - нет».

Джулиани уверяет, что на встрече с Ермаком передал поэтому «озабоченность» администрации США тем, что Богдан занимает такую должность при президенте Украины и может «негативно» влиять на Зеленского.

«Я сказал: «Вы знаете, у вас рядом такой парень, который не принесет добра вам и вашей стране. Я просто дал ему совет», - сказал Джулиани о беседе с Ермаком.

При этом соратник Трампа говорит, что «уверен, это был Курт Волкер», отвечая на вопрос, кто именно в Госдепе дал ему рекомендацию избегать контактов с Богданом. Но тут же добавил, что точно не помнит, был это спецпредставитель Госдепа по Украине или кто-то другой.