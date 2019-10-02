также в разделеРелигия
В УПЦ дали оценку действиям Зеленского и «формуле Штайнмайера» 10
Митрополит Антоний объяснил, почему люди лгут 25
В Турции Патриарх Варфоломей не разрешил служить митрополиту из Болгарии 18
В Одессе УПЦ объявила сбор продуктов питания, одежды и медикаментов нуждающимся 17
На Закарпатье построят храм УПЦ в честь собора Карпатских святых 16
В Церкви объяснили, откуда у человека возникает желание самоубийства 14
У жителей столицы есть возможность научиться церковному пению 21
На Соборе Элладской Церкви не будут рассматривать «украинский церковный вопрос» 32
Глава УГКЦ заявил, что «от войны на Донбассе устали только те, кто хочет спасти свою шкуру» 17
На Закарпатье в магазинах и аптеках стартовал православный проект «Полки добра» 10
На Винниччине православные почтили Барскую икону Богородицы 11
Верующие УПЦ прошли крестным ходом из Луцка в Жидычин к общине захваченного храма 15
На Буковине верующие УПЦ просят Зеленского сменить главу ОГА 19
В Херсонской области более 100 священников УПЦ ищут пути работы с молодежью 25
В УПЦ рассказали, в чем опасность современных методов трансплантологии 16
В УПЦ разъяснили, в каком случае Церковь допускает ЭКО 18
На Харьковщине в Песчанском монастыре УПЦ появился храм в честь святителя Иоасафа Белгородского 28
На Синоде Элладской Церкви озвучат позицию относительно ПЦУ 155

В Волынской области в селе  Рудка-Козинская неизвестные обокрали Свято-Троицкий храм Украинской Православной Церкви.

Фото: rozhyshche.rayon.in.ua

Заявление в полицию написал настоятель храма отец Петр Мазур, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Район.Рожище».

«Неизвестные проникли в помещение церкви в ночь на 1 октября. Они взломали входную дверь.

Из храма злоумышленники похитили две иконы - Усекновения главы Иоанна Предтечи и икону явление Серафиму Саровскому Божией Матери», - говорится в сообщении.

Полиция расследует факт кражи.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1299 грн.
14
Теги