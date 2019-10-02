В Волынской области в селе Рудка-Козинская неизвестные обокрали Свято-Троицкий храм Украинской Православной Церкви.
Фото: rozhyshche.rayon.in.ua
Заявление в полицию написал настоятель храма отец Петр Мазур, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Район.Рожище».
«Неизвестные проникли в помещение церкви в ночь на 1 октября. Они взломали входную дверь.
Из храма злоумышленники похитили две иконы - Усекновения главы Иоанна Предтечи и икону явление Серафиму Саровскому Божией Матери», - говорится в сообщении.
Полиция расследует факт кражи.
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