Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении жителя с. Плотина Станично-Луганского района, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе досудебного расследования установлено, что гражданин Украины дал добровольное согласие на участие в организации и проведении в мае 2014 так называемого «референдума» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности «ЛНР».

Во время проведения псевдореферендума указанное лицо выполняло обязанности члена «участковой избирательной комиссии», а именно посещало граждан, не имевших возможности проголосовать на «избирательном участке», выдавало им бюллетени и предоставляло ящик для личного вброса заполненного бюллетеня.

Поскольку во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину в совершении указанного преступления, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.