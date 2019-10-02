Информаторшу террористической организации «ДНР», которая передавала кураторам разведывательные данные об украинских военных, разоблачила Служба безопасности Украины в Донецкой области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи СБУ установили, что жительница Великоновоселковского района области по собственной инициативе возобновила контакты с давним знакомым, предводителем одного из диверсионно-разведывательных подразделений террористов. По заданию куратора с августа 2017 года она собирала для боевиков информацию разведывательного характера.

Женщина по телефону сообщала боевику сведения о местах дислокации и численности личного состава операции Объединенных сил, перемещении военной техники. Куратор передавал полученную информацию в «МГБ ДНР».

Задержанной сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас досудебное расследование завершено. Материалы дела направлены в суд для вынесения соответствующего процессуального решения.