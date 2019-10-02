также в разделеОбщество
ВСУ готовы к разведению в Золотом и Петровском 13
Рада одобрила создание Бюро финансовых расследований 10
В Украину идут дожди и похолодание 18
В Одессе задержали «вора в законе», которого 5 раз выдворяли из Украины 20
На Луганщине судят «раскаявшегося» организатора референдума за «ЛНР» 13
ГПУ расследует массовую выдачу паспортов 4 стран украинцам 27
Стало известно, сколько украинцев не поддерживают «формулу Штайнмайера» 73
Верховный Суд оставил лося в Красной книге 20
СБУ задержала на Донбассе информаторшу боевиков 21
Пятая колонна прокуроров: Кулик боится быть уволенным вслед за Шокиным и Луценко 50
Освобожденный Седиков поблагодарил Виктора Медведчука за его деятельность 43
Парламент Нидерландов снова хочет расследовать «роль Украины» в крушении MH17 135
ГБР взялось за спецназовцев, которые застрелили преступника 34
В ГПУ получили новые доказательства агрессии РФ на Донбассе 39
На Одесчине полицейского чиновника задержали за шантаж подчиненных 24
Освобожденным украинским морякам купили квартиры в Одессе 42
Суд отказался проверять перелеты Богдана в РФ и Беларусь 28
Суд в РФ вынес приговор крымскотатарскому журналисту 23

В Украине планируют ввести платный проезд по дорогам для иностранцев.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время рабочего совещания в Николаеве, сообщает Укринформ.

«Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы, и получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистам, которые платят акциз. Например, в Украину заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячи километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и надеяться, что депутаты это поддержат», - сказал Криклий.

Он также добавил, что планируется из государственного бюджета на следующий год получить дополнительные средства на дороги Украины. «Ведь если мы хотим реализовать амбициозную цель - отремонтировать 24 тысячи километров дорог за 5 лет, то, кроме дорожного фонда, должны получить еще и средства из общего фонда. Ресурсы для этого есть», - подчеркнул министр.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1458 грн.
24
Теги