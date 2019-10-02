На Закарпатье в селе Онышковцы появится новый храм Украинской Православной Церкви в честь собора Карпатских святых.
Фото: Мукачевская епархия УПЦ
Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор (Мамасуев) совершил чин освящения фундамента под строительство храма, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.
После совершенной молитвы владыка Феодор поздравил настоятеля общины протоиерея Петра Григу и всех прихожан с этим знаменательным событием, пожелав как можно скорее построить новый дом Божий.
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