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Фото: Мукачевская епархия УПЦ

Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор (Мамасуев) совершил чин освящения фундамента под строительство храма, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.

После совершенной молитвы владыка Феодор поздравил настоятеля общины протоиерея Петра Григу и всех прихожан с этим знаменательным событием, пожелав как можно скорее построить новый дом Божий.
ForUm

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