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На Закарпатье 30 сентября стартовал благотворительный проект «Полки добра».

Фото: Мукачевская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, в рамках проекта, в торговых центрах, магазинах и аптеках города появились специальные полки с надписями: «Можешь – положи» и «Нуждаешься – возьми».

На этих полках все, кто хочет оказать посильную помощь нуждающимся, смогут оставить продукты, лекарства, предметы первой необходимости. А те, кто ограничен в средствах или находится в трудной жизненной ситуации, смогут бесплатно взять с такой полки необходимые им вещи.

Первые «Полки добра» появились в городе Иршаве Закарпатской области. Инициатор проекта, председатель Епархиального молодежного отдела архимандрит Агапит (Шпиняк) отметил в Facebook по случаю события, что теперь каждый сможет помочь и поддержать ближних добрым делом.

«Благодаря этим полкам, каждый из нас сможет творить добро. И для этого немного будет нужно!», – написал он.

По словам архимандрита Агапита, работники магазинов и аптек также подключились к проекту, и будут следить за тем, чтобы никто не злоупотреблял добром окружающих, и помощь получили действительно нуждающиеся в ней люди.

В епархии пригласили всех желающих принять участие в проекте и сообщили, что в ближайшее время благотворительные полки появятся также в Мукачево, Ужгороде, Сваляве, Великом Березном, Хусте, Виноградове и Перечине.
ForUm

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