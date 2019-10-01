Черниговская полиция задержала мужчину, который надругался над могилами бойцов АТО в Мене, сообщает пресс-служба областной полиции.

К поискам негодяя руководство привлекло опытных оперативников и коллег из Главного управления Нацполиции, которые в ходе проведения комплекса розыскных мероприятий вышли на след правонарушителя. Во время санкционированного обыска у подозреваемого изъята одежда и нож со следами краски, также есть показания свидетелей, которые видели мужчину на кладбище в тот день.

Преступником оказался трижды ранее судимый житель Сновска, который имел конфликт с законом из-за нанесения тяжких телесных повреждений, покушения на убийство и поджога церкви.

В частных разговорах подозреваемый неоднократно высказывал пренебрежение к Революции достоинства и Антитеррористической операции, а погибших героев называл предателями.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой) - наказывается ограничением свободы на срок от четырех до пяти лет или лишением свободы от четырех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в ночь на 21 сентября неизвестный повредил надгробия воинов АТО на городском кладбище Мены в Черниговской области.