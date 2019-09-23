Неизвестные повредили надгробия воинов АТО на городском кладбище Мены в Черниговской области, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.
Как сообщают местные издания, в канун Дня города на центральном кладбище Мены Черниговской области, неизвестные повредили памятники воинам, погибшим в АТО. Белой краской закрасили лицо на фото погибших.
Городской голова Геннадий Примаков обратился по этому поводу к жителям общины с просьбой помочь найти преступников. И даже пообещал денежное вознаграждение тому, кто укажет на вандалов.
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