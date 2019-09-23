также в разделеПроисшествия
На Николаевщине из колонии сбежал осужденный за убийство 28
В Киевской области произошло очередное ДТП с автобусом, 3 погибших 58
Автомобиль разорвало на части: в Чернигове в ДТП погибли 4 человека 30
Рищук, которого связывают с убийством Гандзюк, избил депутата райсовета 71
На Житомирщине грузовик врезался в автобус, погибли 9 человек 107
Сутки в ООС: 15 обстрелов, ранен 1 военный 88
ДТП с 9 погибшими под Одессой: полиция задержала водителя фуры 180
На Черниговщине вандалы повредили памятники на могилах бойцов АТО 26
Водитель врезался в электроопору: 4 жертвы и пострадавшие 33
Во Львовской области неизвестные блокировали вагоны с углем, заявляют о силовом разгоне 55
Жуткая авария под Одессой: 9 погибших 165
В Одессе автомобиль въехал в толпу протестующих на «зебре» 31
В Запорожской области произошло жуткое ДТП 53
В Одессе в школьной столовой отравились 53 ребенка 23
В Луцке горел военный госпиталь, эвакуированы 90 человек 25
Боевики резко увеличили количество обстрелов 28
На Львовщине в результате столкновения микроавтобусов пострадали 6 человек 19
На Черкасчине до смерти замучили двух мужчин 67

Неизвестные повредили надгробия воинов АТО на городском кладбище Мены в Черниговской области, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Как сообщают местные издания, в канун Дня города на центральном кладбище Мены Черниговской области, неизвестные повредили памятники воинам, погибшим в АТО. Белой краской закрасили лицо на фото погибших.

Городской голова Геннадий Примаков обратился по этому поводу к жителям общины с просьбой помочь найти преступников. И даже пообещал денежное вознаграждение тому, кто укажет на вандалов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
13
Теги