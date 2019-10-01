В ночь с 30 сентября на 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в 5 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, во Львовской области обесточены 55 населенных пунктов, Тернопольской – 18, Волынской - 12, Киевской - 9 и Житомирской - 8.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.