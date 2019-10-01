На Закарпатье военные капелланы Мукачевской епархии приняли участие в учебных сборах резервистов и военнообязанных и совершили благодарственный молебен по случаю восстановления казарм Госспецтрансслужбы.

Фото: Мукачевская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу епархии, к участию в собрании резервистов капелланов епархии пригласило руководство Закарпатского областного военного комиссариата.

По благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора, участие в собрании принял военный капеллан, заместитель председателя епархиального Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины, протоиерей Николай Вакаров.

Во время собрания отец Николай ежедневно проводил пастырскую опеку и священническую работу с военнообязанными.

Учебные сборы резервистов и военнообязанных подразделений территориальной обороны, проходили с 19 сентября на военном полигоне возле села Ореховица Ужгородского района. За время десятидневных учений 375 резервистов из Ужгорода, Чопа, Баранинского, Ужгородского, Перечинского и Великоберезнянского районов усовершенствовали военные навыки, научились, как вести бой, действовать в критических ситуациях, оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться на местности, использовать средства связи и тому подобное.

29 сентября, по приглашению руководства военной Госспецтрансслужбы Украины и по благословению митрополита Феодора военные капелланы епархии вместе с военнослужащими и личным составом Госспецтрансслужбы совершили благодарственный молебен около двух восстановленных казарм.

Военные казармы были восстановлены на территории бывшей школы поваров в Мукачево, силами военнослужащих 4-х частей Госспецтрансслужбы Украины.

Священнослужители совершили благодарственный молебен, окропили личный состав святой водой, а на память о событии подарили каждому военнослужащему иконы.