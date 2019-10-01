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Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершено расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении командира роты ПМОН «Беркут» при ГУ МВД Украины в г. Киеве по подозрению в превышении власти, сопровождавшееся насилием во время проведения акции протеста возле Киево-Святошинского районного суда в 2014 году, сообщает пресс-служба управления.

Указанному руководителю подразделения милиции спецназначения инкриминируется совершение совместно с подчиненными сотрудниками, с превышением власти и своих служебных полномочий 10.01.2014, во время проведения гражданами и народными депутатами Украины акции протеста возле Киево-Святошинского районного суда, незаконное препятствование проведению митинга, неправомерное применение силы к участникам акции протеста и другим прохожим гражданам, вследствие чего безосновательно нанесены телесные повреждения 11 гражданам, 2 народным депутатам Украины и журналисту.

Действия обвиняемого квалифицированы по ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 171 УК Украины (превышении власти, умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов).

В другой части досудебное расследование продолжается.
ForUm

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