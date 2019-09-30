Вокруг Ужгорода в день памяти иконы Божией Матери «Призри на смирение», 29 сентября, верующие Украинской Православной Церкви совершили крестный ход.
Фото: Мукачевска епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, шествие стало традиционным и ежегодным, однако обычно его совершали накануне – вечером. В этом году было решено провести его днем.
В Свято-Троицком храме была отслужена утренняя Божественная литургия. Крестный ход стартовал в 08.00. Сопровождали участников крестного хода священники епархии.
После воскресных богослужений в храмах города к крестному ходу присоединились другие верующие.
Продлилось шествие до позднего вечера и завершилось в Свято-Троицком храме.
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