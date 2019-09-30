также в разделеРелигия
В Церкви рассказали о жизни общины УПЦ в Португалии 11
Верующие УПЦ в соцсетях рассказали, что помогает сплотить религиозную общину 12
В Минск на торжества в честь 30-летия Белорусского Экзархата прибыли представители трех Церквей 16
Бывший настоятель церкви Спаса на Берестове считает, что храм должен стать действующим 14
Большинство священнослужителей "русского экзархата" присоединились к Русской Православной Церкви 28
На Ровенщине митрополит Анатолий сообщил представителям ОБСЕ о нарушении прав верующих УПЦ 15
Фильм о Киево-Печерской лавре получил приз на международном фестивале в Сербии 28
На Винниччине тысячи православных прошли крестном ходом с Зиновинской иконой Богородицы 13
На Виннитчине община УПЦ и полиция не допустили захват храма 100
Суд открыл производство по делу о перерегистрации религиозной общины на Волыни 16
В Киеве состоялись торжества в честь иконы, с момента явления которой исполнилось почти 600 лет 16
Митрополит Элладской Церкви заявил, что все Предстоятели Поместных Православных Церквей не признают ПЦУ 43
На Винниччине верующие УПЦ собирают подписи под обращением к Президенту с просьбой защитить их права 27
В Голосеевском монастыре психологи и врачи-гинекологи расскажут, как уговорить беременных не делать аборт 22
В Одессе тысячи православных отметили 25-летие прославления преподобного Кукши 18
Митрополит Онуфрий рассказал, почему важно с благодарностью принимать все испытания 16
Митрополит Онуфрий рассказал, почему христиане почитают Крест 29
На Киевщине полиция задержала мужчину, который ограбил храм и скрылся на чужом мотороллере 14

Вокруг Ужгорода в день памяти иконы Божией Матери «Призри на смирение», 29 сентября, верующие Украинской Православной Церкви совершили крестный ход.

Фото: Мукачевска епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, шествие стало традиционным и ежегодным, однако обычно его совершали накануне – вечером. В этом году было решено провести его днем.

В Свято-Троицком храме была отслужена утренняя Божественная литургия. Крестный ход стартовал в 08.00. Сопровождали участников крестного хода священники епархии.

После воскресных богослужений в храмах города к крестному ходу присоединились другие верующие.

Продлилось шествие до позднего вечера и завершилось в Свято-Троицком храме.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
4650 грн.
12
Теги