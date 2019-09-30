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Собрание духовенства Западноевропейской Архиепископии приняло обращение к Святейшему Патриарху Кириллу с просьбой о каноническом единении с Московским Патриархатом.

Фото: Фейсбук

В Париже 28 сентября состоялось собрание духовенства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, по итогам которого большинство священнослужителей последовали примеру архиепископа Иоанна (Реннето) и приняли решение о присоединении к Русской Православной Церкви. 

Как сообщает patriarchia.ru, собрание приняло соответствующее обращение к Предстоятелю РПЦ Патриарху Кириллу.

«.. Духовенство Архиепископии, собравшееся вместе на пастырскую ассамблею 28 сентября 2019 года, своим большинством подтвердило наше решение просить о каноническом единении с Московским Патриархом на условиях, выработанных смешанной комиссией и одобренных Вашим Святейшеством. Также имею честь и радость обратиться к Вашему Святейшеству и представить Вам официальное прошение о каноническом единении нашей Архиепископии с Московским Патриархатом на условиях, упомянутых выше. Мы просим, Ваше Святейшество, представить это прошение Священному Синоду Русской Православной Церкви и сообщить нам о его решении», – говорится в обращении диакона Западноевропейского экзархата Александра Занемонца на своей странице в Фейсбук.

Обращение духовенства Западной Архиепископии рассмотрят на Священном Синоде 8 октября на заседании в Троице-Сергиевой лавре.
ForUm

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