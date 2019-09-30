Кабмин уволил главу Государственной аудиторской службы Украины Лидию Гаврилову.

Соответствующее решение принято 29 сентября, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Напомним, в конце 2017 Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинула обвинения Гавриловой в незаконном обогащении. По версии следствия, она в течение 2015-2016 годов получила активов на 9,92 млн грн. Во время обыска у чиновницы нашли, в частности, золотые слитки. При этом законность их приобретения не подкрепляется доказательствами, собранными детективами НАБУ.

Сама председатель Госаудитслужбы называет выдвинутые обвинения «местью».

3 марта НАБУ завершило досудебное расследование по делу Гавриловой, а 30 марта обвинительный акт был направлен в суд.

Ранее в апреле Подольский районный суд Киева постановил направить обвинительный акт по делу Гавриловой в Апелляционный суд столицы.