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Участники акции вышли на проспект Сахарова в поддержку арестованных активистов, протестовавших против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Его главное требование - освободить арестованных и осуждённых по «московскому делу» и прекратить преследования по политическим мотивам.

Участники акции держали в руках флаги различных оппозиционных партий и движений, а также плакаты со словами: «Нет политическим репрессиям, «Свободу политзаключенным» и другие.

На митинг пришёл оппозиционер Алексей Навальный. По его словам, митинг - один из шагов на пути к созданию в России массового движения за освобождение политзаключённых.

По данным полиции, на митинге собралось 20 тысяч человек. Эти оценки практически соответствуют оценкам «Белого счётчика» и MobCounter.
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