Об этом сообщил адвокат Рустем Кямилев во время встречи общественного объединения «Крымская солидарность», передает «Крым.Реалии».

«С 24 сентября Энвер и Рэмзи не выходят на связь. Когда человек уже этапирован в колонию, он имеет возможность позвонить своей семье. Уже пять дней они не выходят на связь. С огромной вероятностью могу сказать, что, скорее всего, они находятся в штрафном изоляторе», — пояснил адвокат.

Ранее троих осужденных в России по первому бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир» крымских татар Зеври Абсеитова, Энвера Мамутова и Ремзи Меметова этапировали из СИЗО в Ростове-на-Дону в места отбывания наказания.