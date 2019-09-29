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Двоих фигурантов первой бахчисарайской группы, обвиняемых по «делу Хизб ут-Тахрир», Энвера Мамутова и Ремзи Меметова, перевели в штрафной изолятор ШИЗО.

Об этом сообщил адвокат Рустем Кямилев во время встречи общественного объединения «Крымская солидарность», передает «Крым.Реалии».

«С 24 сентября Энвер и Рэмзи не выходят на связь. Когда человек уже этапирован в колонию, он имеет возможность позвонить своей семье. Уже пять дней они не выходят на связь. С огромной вероятностью могу сказать, что, скорее всего, они находятся в штрафном изоляторе», — пояснил адвокат.

Ранее троих осужденных в России по первому бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир» крымских татар Зеври Абсеитова, Энвера Мамутова и Ремзи Меметова этапировали из СИЗО в Ростове-на-Дону в места отбывания наказания.
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