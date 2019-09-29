Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала Россию выполнить постановление суда ООН и отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом говорится на странице мониторинговой миссии в Facebook.

В сообщении отмечается, что 29 сентября 2016 года Верховный суд РФ оставил в силе решение о запрете Меджлиса, которое ранее принял «Верховный суд» в оккупированном Крыму.

«В результате Меджлис, представительский орган крымских татар, не может выполнять свои функции до сих пор», — отметили в организации.

Отмечается, что такая ситуация продолжается несмотря на решение Международного суда ООН, который в 2017 году пришел к выводу, что РФ должна воздержаться от ограничения представительских органов крымских татар, в частности, Меджлиса.

«Мы призываем Российскую Федерацию выполнить постановление суда ООН и отменить запрет Меджлиса», — подчеркнули в миссии.