Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на видеоролик американского лидера Дональда Трампа и отметил, что в результате внутренней политики США Украина несет имиджевые потери.

«Видели видео на ФБ Дональда Трампа? Рекомендую. Для тех, кто не знает мировой политики вывод — Украина и коррупция почти неотделимы. Вот именно так внутренняя политика США начала меганегативно влиять на наш имидж», — написал Климкин на своей странице в Twitter.

Бачили відео на фб Дональда Трампа? Рекомендую. Для тих, хто не знається на світовій політиці висновок-Україна та корупція майже невіддільні. От саме так внутрішня політика США почала меганегативно впливати на наш імідж. Про це слід не мовчати, чесно говорити з нашими партнерами — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 сентября 2019 г.

Он также добавил, что «об этом следует не молчать, честно говорить с нашими партнерами».

Напомним, Трамп опубликовал предвыборный ролик с украинскими политиками.