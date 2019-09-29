Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на видеоролик американского лидера Дональда Трампа и отметил, что в результате внутренней политики США Украина несет имиджевые потери.
Бачили відео на фб Дональда Трампа? Рекомендую. Для тих, хто не знається на світовій політиці висновок-Україна та корупція майже невіддільні. От саме так внутрішня політика США почала меганегативно впливати на наш імідж. Про це слід не мовчати, чесно говорити з нашими партнерами— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 сентября 2019 г.
Он также добавил, что «об этом следует не молчать, честно говорить с нашими партнерами».
Напомним, Трамп опубликовал предвыборный ролик с украинскими политиками.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время