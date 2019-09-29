Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что почтение памяти жертв Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для человечества, и украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать каких-либо проявлений вражды на расовой или национальной почве.

Об этом говорится в обращении Президента в связи с 78-летием расстрелов в Бабьем Яру, сообщает пресс-служба главы государства.

«В Украине сотни скорбных мест, где в годы Второй мировой войны свирепствовал Холокост и проходили массовые казни. Это и Богдановка Николаевской области и Винница, это и Одесса и Житомир, это и Харьков и Закарпатье. .... Трагические страницы истории следует помнить не только, чтобы чтить память погибших, но и для того, чтобы сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем. Память Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое - человеческая жизнь - становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что в годы, которые мы помним как годы жестокости и массовых казней, проявились лучшие качества украинского народа: милосердие, жертвенность и сострадание.

«С большой благодарностью мы помним о поступках простых людей, которые рискуя жизнью спасали соотечественников от неминуемой гибели. ... Убежден, Украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве», - подчеркнул Зеленский.

29-30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр нацисты начали массовые расстрелы еврейского населения Киева. Всего с 29 сентября по 11 октября 1941 года эсэсовцы убили почти все еврейское население города - более 50 тысяч мужчин, женщин, детей. Только в первые два дня расстрелов были убиты почти 34 тысяч человек. 1, 2, 8 и 11 октября расстреляли тех, кто не явился по приказу, - еще около 17 тысяч человек.